В одном из социальных учреждений Перми мошенничали с пенсиями постояльцев

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По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении постояльцев БУЗ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что должностные лица ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр», группой лиц по предварительному сговору, сообщают в прокуратуре, используя свои служебные полномочия, обманывая и злоупотребляя доверием граждан, проживающих в учреждении, создали схему по хищению пенсий постояльцев.

Прокурорской проверкой изучены более 120 личных дел граждан. Установлены факты подделки доверенностей на получение денежных средств постояльцев центра, находящихся на сберегательных счетах в банках.

В дальнейшем по поддельным документам денежные средства получались третьими лицами под предлогом приобретения необходимых для инвалидов и престарелых граждан продуктов питания и средств гигиены.

От неправомерных действий пострадали в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

Материалы прокурорской проверки направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ГБУЗ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр» по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) в отдел по расследованию преступлений Следственного управления УМВД России по Перми, уголовное дело возбуждено.

Проверка по факту нарушений ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр» санитарных норм и правил при размещении, устройстве клиентов учреждения, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима при предоставлении социальных услуг продолжается.

В министерстве социального развития Пермского края подтверждают проведение следственных действий в отношение ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр». В настоящий момент администрацией учреждения, министерством социального развития оказывается содействие в проведении проверки, подчёркивают в ведомстве.