ПГГПУ и Пермская государственная художественная галерея реализуют совместный выставочный проект «Искусство в эвакуации»

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Фото: Константин Долгановский

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и Пермская государственная художественная галерея реализуют совместный проект «Искусство в эвакуации». Об этом сообщает пресс-служба художественной галереи.

В рамках проекта идёт работа над созданием медиаресурса и передвижной выставки, рассказывающей об эвакуации собраний крупнейших музеев европейской части СССР, а также деятелей искусства в Пермь в годы Великой Отечественной войны.

Концепция будущей выставки предусматривает два направления исследовательских работ. С одной стороны, поисковый отряд, состоящий из студентов пермских вузов и сотрудников Пермской художественной галереи, изучает архивные данные, касающиеся эвакуации в Пермь (или Молотов, как город именовался в годы ВОВ) предметов искусства из музеев Москвы и Санкт-Петербурга (тогда — Ленинград).

В Молотовскую область (ныне Пермский край) были эвакуированы, в частности, Государственный Русский музей, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музей Востока, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Краснодарский художественный музей и другие.

Сейчас история эвакуации в Пермь воссоздана только в экспозициях Русского музея. Между тем в годы войны именно в Пермь были увезены такие картины, как «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Последний день Помпеи» Кирилла Брюллова, древнейшая икона из собрания Русского музея «Ангел Златые Власы» (XII век) и др. Историю эвакуации, хранения и экспонирования подобных предметов творческого наследия России должна осветить проектируемая в данный момент выставка «Искусство в эвакуации».

Другая смысловая канва выставки — это творчество художников, проведших военные годы в эвакуации в Молотовской области. Среди них — художник и фотограф Александр Родченко, Владимир Оболенский, Борис Иогансон, Екатерина Комшилова и др. Все они работали в многочисленных агитмастерских, организованных по всей Молотовской области. Результаты их работы — агитокна — распространялись по всему СССР в виде плакатов, листовок, газетных врезок и пр.

Ольга Гусева, эксперт проекта «Искусство в эвакуации», ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи:

— Мы все привыкли воспринимать Молотов и Молотовскую область как тыл, где располагались исключительно заводы. Но Молотов — это ещё и город, который очень многое сохранил. Учреждения культуры в годы Великой Отечественной войны работали над сохранением тех объектов культурного наследия страны, из которых складывается национальный фонд. Именно в Молотове, в тесном номере гостиницы Центральная, без света, Арам Хачатурян сочинил «Танец с саблями». Это, возможно, самый известный, но далеко не единственный пример творческой активности, развернувшейся в военные годы в Молотове и Молотовской области. В рамках нашего выставочного проекта мы хотим последовательно рассказать творческую историю Пермской земли в период военных лет.

Сейчас студенческий поисковый отряд под руководством сотрудников Пермской картинной галереи изучает пермские архивы и фонды музеев. В конце ноября планируется поездка в Москву и Санкт-Петербург для расширения и верификации собранного материала.

Презентация передвижной выставки «Искусство в эвакуации» и релиз тематического медиаресурса запланированы на декабрь 2019 года.