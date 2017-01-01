Водоснабжение Закамска и Нового Крыма будет восстановлено в ближайшее время



Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Yandex.ru

Специалисты компании «Новогор-Прикамье» закончили работы по устранению аварийной ситуации на магистральном водоводе по адресу ул. Маршала Рыбалко, 103. Заменён повреждённый участок трубы, сообщают в компании.

Для проведения работ 5 ноября с 20:00 была прекращена подача воды в микрорайонах Закамск и Новый Крым. 6 ноября в 10:00 специалисты компании приступили к наполнению системы водой, в ближайшее время водоснабжение микрорайонов Закамск и Новый Крым будет полностью восстановлено.