Началось заселение нового дома от ПЗСП



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Дом по ул Меньжинского, 13

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Первые новосёлы въезжают в яркую и комфортную новостройку от АО «ПЗСП» по адресу ул. Менжинского, 13.

В новостройке на ул. Менжинского, 13 — пять подъездов на 325 квартир. На старте продаж в этом доме были установлены привлекательные цены на квартиры, напоминают в пресс-службе ПЗСП.

При этом сам объект соответствует всем стандартам качества ПЗСП. В доме на Менжинского, 13 есть небольшие однокомнатные квартиры, что делает его идеальным вариантом для тех, кто покупает своё первое жильё. Квартиры сдаются с полной отделкой, шкафами-купе, зеркалами и плиткой в ванной комнате. В подъездах и на территории дома установлено видеонаблюдение, доступ к которому получат все жители через мобильное приложение. Для будущих жильцов благоустроена придомовая территория с детской площадкой и местами для парковки автомобилей.

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Новостройка на Менжинского, 13 привлекательна и своим расположением. Дом построен в районе КамГЭС — оптимальное расстояние позволит любоваться красивыми видами на Каму, при этом ветер не будет очень сильным, как это часто происходит с домами у реки. В шаговой доступности от дома находятся остановки общественного транспорта и «городской электрички», магазины, стадион, школа. Именно тут расположены медсанчасть высшей категории и одна из лучших в городе стоматологических клиник.

Кстати, если вы не успели купить квартиру в доме на ул. Менжинского, 13, но хотите приобрести квартиру от надёжного застройщика, обратите внимание на объекты в соседнем микрорайоне Вышка-2. Здесь группа компаний ПЗСП возводит сразу два объекта — на ул. Иньвенской, 19 и Целинной, 53. Квартиры в этих домах сейчас можно приобрести по привлекательной цене. Оба объекта будут сданы в уже следующем году.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщики АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Целинная, 53».

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