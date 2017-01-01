«Ночь искусств»: от пермских ящеров до арии тореадора В минувшее воскресенье Пермь погрузилась в «Ночь искусств»

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Фото: Виктор Михалев

Четыре сотни событий, 132 площадки группировались в десятки маршрутов, объединённых по темам и географически. Мы побывали в нескольких местах в Перми, где обещали интересные события для родителей и детей

Театр начинается с… грима

В нынешний Год Театра многие культурные локации живут, выражаясь высокопарно, под сенью Мнемозины. Вот и в Доме Мешкова посвятили «Ночь искусств» этой музе. Для тех, кто ещё не успел посетить выставку «За кулисами и на сцене», выдалась прекрасная возможность сделать это и увидеть артефакты 1930-2010-х годов из архивов Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Ретро-афиши спектаклей былых времён, костюмы и фотографии актёров, буклеты, награды, включая «Золотую маску», вручённую Роберту Уилсону в 2017 году за работу по свету в спектакле «Травиата».

Выставка рассказывала о теории театральных перевоплощений. А с их практикой в Доме Мешкова посетителей познакомил главный художник-гримёр Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского Сергей Мухин. Рассказывая о своём тонком искусстве, он делал юным посетителям музея грим сказочных персонажей. Можно было примерить на себя образ Мальвины, Нимфы, Венецианской маски. Восьмилетний Роман выбрал для себя единственный мужской образ и согласился на время «Ночи искусств» стать Золотым Божком — одним из персонажей балета «Баядерка».

Сергей Мухин, главный художник-гримёр Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского:

— Мы используем специальный золотой грим из Германии.

По его словам, этот грим — не самый сложный. Высший пилотаж для гримёра — это портретный грим. «Сделать так, чтобы один человек был похож на другого, требует времени. Портретный грим может накладываться несколько часов. В нём часто используется пастиш — искусственные накладки на лицо, чтобы изменить его форму.

Золотой Божок, конечно, не был портретом. Обошлось без пастиша. Слой за слоем гримёр наносил золотую краску, растушёвывал, добавлял лицу рельефа и теней при помощи цветного грима. Вырисовывался персонаж-фантазия, который мог бы чувствовать себя как дома только в двух местах: во сне и на сцене. Расстаться с таким чудесным золотистым лицом оказалось совсем не просто. По словам Сергея Мухина, смывать его нужно кокосовым или оливковым маслом.

Уютный театральный вечер в Доме Мешкова продолжился хитами из оперетт и мюзиклов в исполнении Натальи Сафиулиной и Гульнары Гариповой и детективной игрой «Ночной злодей» — вариацией на тему всеми любимой «Мафии»

Ночь искусств-2019

Фото: Виктор Михалев

Вечер с пермскими ящерами

Возможно, в Музее пермских древностей в «Ночь искусств» собрались самые любознательные дети и взрослые. Таковых оказалось немало, учитывая, что очередь за билетом была в длину не меньше, чем позвоночник тиранозавра. Все хотели поучаствовать в заявленных в программе мифах и легендах палеонтологии.

Первое, что бросалось в глаза в зале музея, так это то, что стеклянные витрины закрыли плотными чёрными чехлами. Не полностью. Сквозь специальные отверстия в ткани можно было увидеть отдельные объекты. «Так мы решили акцентировать внимание на экспозиции, которую наши посетители обычно не так хорошо замечают, как скелеты мамонта, ящеров пермского периода и динозавров», — пояснила замысел куратор Музея пермских древностей Юлия Глазырина.

Крошечные ракушки, губки, окаменелости древних тараканов действительно проигрывают в зрелищности. Но, по мнению учёных, их судьба в эволюции заслуживают пристального внимания. Хотя бы потому, что они демонстрируют, какими нелепыми и странными бывают ресурсы, добытые в борьбе за существование. «Например, брахиоподы. Эти существа жили на дне в палеозойскую эру. «Поды» значит «нога». У брахиопод она выросла из плеча и служила не только для передвижения, но и для подбрасывания пищи в рот», — рассказала Юлия Глазырина.

Главное, что удручает в любом музее, это надпись «Руками не трогать». В Музее пермских древностей тактильный голод посетителей «Ночи искусств» был удовлетворён сполна. Всем желающим разрешалось повертеть в руках окаменелости (гипсовые муляжи, разумеется, но всё же) с отпечатками древних животных и растений — своего рода каменные фотографии, по которым учёные узнают живой мир древних эр истории Земли.

Среди посетителей музея встречались такие, для которых древние отпечатки — не диковина. Супруги Олег и Дина, вертя в руках гипс, утверждали, что у себя на даче они встречают окаменелости, когда копают огород и идут на речку. В их дачной «экспозиции» несколько камней с древним орнаментом, который они не упускают случая показать гостям.

Пока взрослые занимались «умной» стороной палеонтологии, дети могли просто поиграть: нарисовать маску с ящером, откопать какое-нибудь научное «сокровище» в песочнице. Что и говорить, любознательность — объединяет

Вечер с медведями. Плюшевыми

Согласны, что плюшевый медведь — самая популярная игрушка на свете и символ счастливого детства? Коллекция музея «Комната плюшевых медведей» насчитывает несколько десятков таких символов. Самый старый из них датирован 1906 годом. Это тот самый медвежонок легендарной немецкой фирмы «Steiff». «В 1902 году Рихард Штайфф создал игрушку на шарнирных креплениях. Её голова и лапы могли двигаться, а прототипом послужили цирковые медведи, которые ходят на задних лапах», — пояснила на экскурсии по музею её создатель Наталья Катаева.

Такая игрушка проживала с ребёнком всё детство. А иногда перекочёвывала с человеком во взрослую жизнь. «Многие знаменитости питают слабость к плюшевым медведям. Их коллекционирует Мадонна. Певец Робби Уильямс выпустил медведя по случаю рождения дочери, которую зовут Теодора. Писатель Ивлин Во всю жизнь возил с собой мягкую игрушку крохотного размера», — пояснила Наталья.

Самая яркая витрина в «Комнате плюшевых медведей» — собрание авторских медведей, которых стали делать начиная с 1970-х годов. Здесь вам и очаровательные субтильные персонажи, больше похожие на кенгуру или жирафа, и джинсовый медведь, и создание длиной в восемь миллиметров, и, кстати, советский олимпийский медведь (тот самый, которому пели в 1980-м «До свидания, наш ласковый мишка»).

Для детей — игрушка, для взрослых — предмет культа и повод для ностальгии. Судя по аудитории музея, которая в «Ночь искусств» делилась на взрослых и детей примерно поровну, это действительно так. Всем на мишек было приятно смотреть. Детям — возиться с ними или рисовать их. Оставалось только удивляться тому, сколько сил, времени, энергии люди могут посвятить предмету, имеющему, в сущности, лишь эмоциональную ценность (которая, впрочем, выливается в немалые суммы на антикварных салонах и аукционах)

Все — в оперу

В 20:30 Театральный сквер стал заполняться людьми. Уютно падал снег и вечер обещал быть насыщенно музыкальным. В Пермском театре оперы и балета подготовили программу специально для «Ночи искусств»: гала-концерт артистов театра, представляющий собой собрание из оперных и балетных хитов. Руководил оркестром дирижер Владимир Ткаченко.

«Для концерта мы выбрали популярные произведения. Программа вечера, как хороший десерт — сконцентрированная, эмоциональная и с ярким вкусом», — заметила руководитель оперной труппы театра Медея Ясониди.

Оперная ария, избавленная от контекста, — это достойный вызов для артиста. В течение нескольких минут ему нужно показать и красоту музыки, и характер персонажа. С этой задачей артисты главного пермского музыкального театра справились блестяще. Практически после каждого номера в зале слышалось заслуженное и протяжное «браааво».

За чуть более чем часовой концерт перед зрителями прошли ключевые герои «Кармен», «Лакме», «Пиковой дамы», «Руслана и Людмилы», «Паяцев», «Богемы» в исполнении Владимира Тайсаева, Константина Сучкова, Гарри Агаджаняна, Александра Погудина, Алексея Герасимова, Натальи Кирилловой, Наталии Лясковой, Ольги Поповой, Ларисы Келль, Энхбата Тувшинжаргала, Дарьи Пичугиной и Утарид Мирзамовой.

Дополнили вечер балетные партии: Полина Булдакова и Кирилл Макурин исполнили Pas de deux из балета «Жизель», а Екатерина Полещук — хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь». Завершился концерт знаменитым фрагментом «Va, pensiero» из оперы «Набукко» Верди в исполнении хора театра.