Букмекеры считают неявным фаворитом команду «Зелёна Гура» в матче с пермской «Пармой»

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Букмекеры вновь не считают фаворитом пермский баскетбольный клуб «Парма» в очередном матче Единой лиги ВТБ. Сегодня, 5 ноября, пермяки в гостях играют с польской командой «Зелёна Гура».

Правда, в отличие от предыдущих прогнозов, на этот раз хозяева являются условными фаворитами, так как коэффициенты на победы обеих команд высокие и приближенные друг другу: на победу хозяев — коэффициент 1,72, на «Парму» — 2,12. Это означает, что, по мнению букмекеров, команды примерно равные, а фактором в пользу поляков выступает домашняя площадка.



Кроме этого, букмекеры считают, что матч будет относительно результативным, так как за основу исчисления коэффициента «тотал» (то есть количество набранных очков) у «Гуры» они ставят 86, у «Пармы» — 84.

Отметим, что игра начнётся в 22:00 по пермскому времени. К настоящему моменту обе команды являются соседями по турнирной таблице , имея в активе по одной победе и по три поражения (по разнице очков «Парма» на десятом месте, «Гура» — на 11-м).