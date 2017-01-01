Цены на вторичку в Перми за пять лет поднялись на 1%

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Портал недвижимости Domofond.ru опубликовал динамику цен на вторичное жилье с 2014 по 2019 год в России. Из 74 городов страны Пермь разместилась на 31 месте.

В столице Пермского края средняя стоимость жилья в 2014 году на вторичном рынке составила 56 тыс. 684 рубля за квадратный метр, а в 2019 году — 57 тыс. 264 рубля за «квадрат». Таким образом, динамика достигла 1%.

Больше всего вторичная недвижимость подорожала в Симферополе. За пять лет цена «квадрата» выросла на 54,1%, с 51 тыс. 294 рублей до 79 тыс. 33 рублей. Второе место у Сочи — рост 46,2% с 83 тыс. 657 рублей до 122 тыс. 317 рублей. На третьем месте Севастополь, где рост составил 32,8%: с 69 тыс. 335 рублей до 92 тыс. 111 рублей за квадратный метр.

Максимальное снижение цен наблюдается в Кирове: на 22,3%, с 51 тыс. 851 до 40 тыс. 308 рублей за «квадрат». Второе место у Нижнего Тагила, здесь «квадрат» подешевел на 16,6%, с 43 тыс. 873 рублей до 36 тыс. 605 рублей. На третьем месте Саранск, где цены снизились на 15% — с 54 тыс. 949 до 46 тыс. 714 рублей за квадратный метр.