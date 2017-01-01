В Прикамье, по итогам третьего квартала, средний размер потребкредита вырос на 5 тыс. руб.

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер выдаваемого населению потребительского кредита, по итогам третьего квартала 2019 года, составил 165,7 тыс. руб. Это на 5,1 тыс. руб. больше, чем в третьем квартале прошлого года.

По среднему размеру кредита Пермский край занял 14-е место среди 30 исследованных регионов. В среднем по стране размер потребкредита вырос на 4,9% и достиг 182,1 тыс. руб.

Специалисты связывают рост с незначительным снижением кредитных ставок на потребкредиты (1—1,5%).