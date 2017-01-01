В 2019 году реальные денежные доходы пермяков выросли на 1,3%

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Реальные располагаемые доходы населения Пермского края, по итогам второго квартала 2019 года, составили 101,3% относительно уровня 2018 года, сообщается в Пермьстате.

Денежные доходы на душу населения за второй квартал 2019 года составил 30 161,4 руб. в месяц, что на 6,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Остатки вкладов населения в банках на начало 2019 года значатся суммой в 206 млрд 639,9 млн руб. Это на 5 млрд 774,5 млн больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что жители Пермского края стали активней сберегать деньги во вкладах и ценных бумагах. Так, доля прироста сбережений в первом квартале 2019 года была отрицательной и составила -1,6%, а уже ко второму кварталу она выросла до 3,4%.

По данным ведомства, из 100% денежных доходов во втором квартале 2019 года 84,4% было потрачено на покупку товаров и оплату услуг, на обязательные платежи ушло 11,8% средств. Отрицательная динамика отмечается в структуре использования денежных доходов на сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменение средств на счетах ИП, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, скота и птицы. Она составила -0,9%.