Букмекеры считают клуб «Калев» фаворитом в матче с «Пармой»

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Пермский баскетбольный клуб «Парма», по мнению букмекеров, не является фаворитом в домашнем матче с эстонским «Калевом», который состоится в субботу, 26 октября, в УДС «Молот».

Компания Fonbet выдаёт на победу гостей коэффициент 1,65, на победу хозяев — 2,25.



Отметим, что «Калев» неожиданно успешно начал нынешний чемпионат Единой лиги ВТБ и занимает сейчас второе место в турнирной таблице, трижды выиграв и один раз проиграв.



«Парма» же проиграла все свои три матча и замыкает таблицу вместе с показавшими аналогичный результат «Автодором» и «Цмоки-Минском».