В Перми с незаконными расклейщиками объявлений поборется автодозвон

Твитнуть Поделиться Поделиться

С начала октября зафиксировано более 500 фактов самовольно размещенной информации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Перми.

Автодозвон производится ежедневно с 8:30 до 20:30 с различными временными интервалами. В голосовом сообщении указывается, что совершено административное правонарушение. Для прекращения автодозвона авторам объявления необходимо устранить нарушение, оплатив штраф: для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 50 тысяч рублей.

Все средства с оплаты штрафа поступают в бюджет Перми.