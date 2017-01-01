По факту загрязнения окружающей среды на сумму более 3 млн руб. возбуждено уголовное дело

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, сельскохозяйственная организация ООО «Восток Агро» эксплуатирует земельный участок для складирования отходов животноводства, которые относятся к IV классу опасности для окружающей природной среды.

На момент проверки прокуратурой Осинского района территория, где размещались опасные вещества, не имела ограждений и специального водовлагонепроницаемого покрытия, что повлекло за собой химическое загрязнение близлежащего водного объекта и почвы. В результате почве, водному объекту, рыбным запасам и среде их обитания причинён ущерб на сумму более 3 млн руб.

По результатам рассмотрения проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ — нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлёкшее загрязнение окружающей среды.