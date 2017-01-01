Пермский тренер КХЛ пригрозил пермскому судье сожжением машины

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ХК «Амур» наказан штрафом за поведение главного тренера Александра Гулявцева в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5). Хабаровский клуб должен заплатить 300 тыс. руб., сообщает sports.ru.

Также лига предупредила «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов как подрывающих имидж КХЛ.

В конце третьего периода хабаровчане получили 2-минутный командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев выразил недовольство судейством, крикнув арбитру из Перми Виктору Гашилову: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

На послематчевой пресс-конференции тренер извинился за свое поведение:

«Это была шутка, конечно, сказано на эмоциях. Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил. На самом деле даже не знаю, на какой машине он в Перми ездит. Жаль, что уже просочилась эта информация в прессу, это ведь обычные эмоции были. Сейчас ещё, наверное, Алексей Анисимов мне позвонит, оштрафуют меня».

Александр Гулявцев — воспитанник пермского хоккея, игрок и бывший тренер «Молота-Прикамье». ХК «Амур» возглавил в январе 2019 года.

ХК «Амур» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 матчах сезона.

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