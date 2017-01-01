Жителей Прикамья приглашают принять участие в образовательном проекте «Гериатрия — инвестиции в будущее»

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Во вторник, 29 октября, в краевую столицу приедут ведущие специалисты России в сфере гериатрии — области геронтологии, изучающей болезни и методы их лечения у людей пожилого и старческого возраста. Эксперты проведут цикл лекций для местных врачей, а также бесплатные консультации и тестирование на выявление когнитивных нарушений для жителей Прикамья. Министерство здравоохранения Пермского края приглашает граждан принять участие в мероприятии.

Образовательный проект «Гериатрия — инвестиции в будущее» входит в национальный проект «Демография» (программа «Старшее поколение»), утверждённый Президентом РФ, и направлен на совершенствование системы долговременного ухода за пациентами пожилого возраста и обучение гериатрической помощи врачей-гериатров, врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, неврологов и психиатров.

Дата и время: 29 октября 2019 года, с 14:00 до 16:00.

Место проведения: Amaks Premier Hotel, большой конференц-зал (г. Пермь, ул. Монастырская, 43).

Вход свободный.

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