Пермякам будет представлен уникальный проект «ЕсенинJazz»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пермская краевая филармония

В беспрецедентном международном проекте (6+) объединились итальянский вокалист Boris Savoldelli (Италия) и группа Feelin’s — возглавляемый Геннадием Филиным российский коллектив из Рязани с богатой 30-летней историей.

Этот творческий симбиоз возник из идеи общей работы над образцами культурного наследия Италии и России.

Feelin’s & Savoldelli — настоящий музыкальный энергетик, в котором удивительно сочетаются лирика русской души, жаркая импровизация и драйв старого итальянского джаза начала ХХ века, положенного на ритмы современного хип-хопа и фанка.

Жемчужина совместного творчества — проект «ЕсенинJazz» (6+), в котором впервые в мире знаменитые песни на стихи Есенина превращаются в международные хиты — сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках — итальянском, английском и русском!

Фото: Пермская краевая филармония

Артистичный итальянец Борис Саволделли, которого ещё называют «итальянским Бобби МакФеррином, моментально покоряет публику проникновенным голосом, виртуозным владением различными вокальными техниками и редкостным мастерством переключаться с пробирающей душу лирики на эпатирующую эксцентрику и мощнейший драйв.

Авторские хиты руководителя коллектива Геннадия Филина, в которых при удобном случае любит поимпровизировать сам маэстро Игорь Бутман, завершают список ингредиентов российско-итальянского коктейля.

Концерт украсят номера Бориса Саволделли в формате а капелла — гость из Италии мастерски импровизирует с электронными процессорами, создавая изумительное многоголосие. Например, суперизвестный хит Стинга Englishman in New York или Dear Prudence группы The Beatles звучат удивительно по-новому и превращаются в настоящее произведение искусства!

Фото: Пермская краевая филармония

На данный момент проект имеет весьма богатую историю. Это более 150 успешных концертов в России, Германии, Италии и Бельгии, участие в крупнейших фестивалях народного артиста РФ Игоря Бутмана, включая главный джазовое событие страны мирового масштаба — фестиваль «Триумф джаза — 2016» в Московском Международном доме музыки, выступление на международных европейских фестивалях и ярких культурных мероприятиях столицы, а также несколько совместных альбомов, которые вышли в издательстве Butman music.

Boris Savoldelli — лучший итальянский джазовый вокалист по версии журнала Mag Jazz. Его сольный альбом Insanology (2007) был назван несколькими авторитетными изданиями одним из главных вокальных событий года, а самого Саволделли в рейтинге вокалистов-мужчин, чьи работы вышли в том же году, пресса поставила на третье место после Тони Беннетта и Эла Джарро.

В 2015 году музыкальный критик и продюсер Arnaldo De Souteiro (продюсер Herbie Hancock, John McLaughlin и Joao Gilberto) поставил Саволделли на первое место в категории лучших вокалистов-мужчин в ежегодной премии Jazz Station Awards с альбомом Electric Bat Conspiracy в дуэте с американским гитаристом Гаррисоном Фивелом (Garrison Fewell), а сам альбом попал в список лучших вокальных альбомов года.

Мастерски работая с электронными процессорами, Борис гастролирует по всему миру, выступая сольно как One man a-capella. Но не только благодаря проекту с группой Feelin’s Борис Саволделли считает Россию своей второй родиной. Уникальный вокалист в стиле джаз-фьюжн трижды выступал с квартетом «Каравай» Пермской филармонии: в Пермском органном зале с премьерой программы Cosa Nostra Musica («Наше дело — музыка», 2011), на итало-российском форуме «Взгляд в будущее», 2011) и на XXXIII Международном музыкальном фестивале имени Сергея Рахманинова в Тамбове (2014). Музыканты исполняли музыку народов мира — итальянскую, датскую, шведскую, английскую, ирландскую, а также джазовую классику.

«Feelin’s — музыка, объединяющая мир». Этот девиз отражает суть творческих проектов композитора и продюсера Геннадия Филина.

Состав Feelin’s: Геннадий Филин — клавишные; Сергей Долгишев — саксофон; Вячеслав Сергеев — барабаны; Константин Панкратов — бас.

Способность объединять в своих межкультурных проектах выдающихся музыкантов из разных стран, пожалуй, — его главная отличительная черта.

На данный момент у группы издано десять сольных альбомов. Творческий центр Feelin’s, созданный в 2003 году на базе группы, является организатором активной джазовой и культурной жизни в Рязани, России и за рубежом.

На концерте для пермской публики Feelin’s и Саволделли представят проникновенные песни на стихи Сергея Есенина из проекта «ЕсенинJazz», авторскую музыку Геннадия Филина, а также весёлый итальянский джаз начала ХХ века, выполненный в оригинальных аранжировках.

Игорь Бутман, джазмен:

— «ЕсенинJazz» — выдающееся событие для российской музыки. Это потрясающее смешение культур! Этот проект — достойный предмет культурного экспорта России в мировое пространство.

По сообщению пресс-службы филармонии

На правах рекламы

Твитнуть Поделиться Поделиться