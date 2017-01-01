Назначены зампреды краевого и 17-го апелляционного арбитражных судов

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Заместителем председателя Арбитражного суда Пермского края назначен судья Сергей Торопицин. На должность заместителя председателя Семнадцатого апелляционного арбитражного суда назначена судья Оксана Лесковец. Указ о назначении судей на новые должности 14 октября подписал Президент РФ.

Сергей Торопицин имеет судейский стаж с 2008 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье». До этого назначения он являлся председателем судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Пермского края.

Оксана Лесковец была назначена судьёй в октябре 2013 года, последняя должность — председатель судебного состава административной коллегии Свердловского арбитражного суда.