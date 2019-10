Квартет «Каравай» представляет программу «Музыка мира»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пермская краевая филармония

Ансамбль солистов квартет «Каравай» Пермской филармонии под управлением заслуженного артиста России Олега Згогурина представит своим слушателям программу «Музыка мира» (6+). Концерт состоится 17 октября в 19:00 в Органном зале, сообщают в Пермской филармонии.

Четвёрка виртуозных музыкантов хорошо известна пермской публике — заслуженный артист России Олег Згогурин (балалайка-прима), заслуженная артистка России Татьяна Куликова (домра-альт), Анна Тальникова (домра-прима), Станислав Юнкинд (балалайка-бас). В программе также примут участие Владимир Чадов (тенор, дудук), Александр Колесников (рояль, синтезатор), Юрий Шестаков (кларнет, саксофон) и Владимир Яковлев (ударные).

Ансамбль солистов, исполнителей на народных инструментах, квартет «Каравай» — один из лучших инструментальных квартетов России. Все его участники — выпускники музыкальных вузов Москвы, Красноярска, Екатеринбурга и Перми. Дата рождения коллектива — сентябрь 1987 года, а с октября того же года квартет работает в Пермской филармонии. И с тех пор музыканты квартета «Каравай» не перестают удивлять публику всего мира, демонстрируя неограниченные возможности народных музыкальных инструментов.

Высокий профессионализм, сценическое обаяние, оригинальность стиля и современный подход к музыке любой эпохи — вот характерные черты замечательного коллектива. Две домры и две балалайки звучат как целый оркестр!

«У этого квартета есть своё неповторимое лицо, которое притягивает к себе вновь и вновь. Этот особый шарм достигается, возможно, уникальным сочетанием таких качеств, как виртуозность и способность исполнять одинаково стильно и с блеском музыку разных жанров», — Erik Philipsen, Дания.

Их выход на сцену — всегда событие и праздник, которого с нетерпением ждут многочисленные поклонники. А квартет «Каравай» всегда готов поделиться с ними сердечной теплотой и «искрящейся музыкальностью».

В обновлённой программе «Музыка мира» прозвучат русская народная песня «Дорогой длинною» и русский народный наигрыш «Дурачина» в обработке квартета «Каравай»; турецкая традиционная Kasape Havasi и армянская народная песня «Моя дорогая»; «Лезгинка» А. Хачатуряна и Adios Nonino А. Пьяццоллы; Lotus и Song for a new beginning ирландско-норвежского дуэта Secret Garden, исполняющего кельтскую и неоклассическую музыку; Shape of my heart Стинга и др.