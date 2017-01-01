С начала года приставы арестовали у жителей Прикамья за долги перед банками 542 объекта недвижимости

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C начала года сотрудниками УФССП России по Пермскому краю арестовано имущество должников на общую сумму более 3 млрд руб. Аресту подверглась в том числе и залоговая недвижимость — дома, квартиры, земельные участки, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в счёт погашения долгов перед банками судебными приставами Прикамья обращено взыскание на 542 объекта недвижимости общей стоимостью более 1,5 млрд руб. С января по август реализовано 126 объектов на сумму более 171 млн руб., передано взыскателям в натуре в счёт долга 211 объектов стоимостью 457 млн руб.

Арест имущества должников по-прежнему остаётся одной из самых действенных мер принудительного исполнения. Риск лишиться принадлежащей собственности является для многих неплательщиков мощнейшим стимулом к погашению накопившихся долгов.