Пермский застройщик предоставил налоговикам документы с информацией о подставном лице

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Застройщик ООО «Уралтехника-Строй», осуществляющий строительство блокированного дома по адресу: г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 27, предоставил в налоговые органы для внесения в ЕГЮЛ документы, содержащие сведения о подставном лице. Таковы результаты проверки, организованной прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Материалы проверки были направлены прокурором в правоохранительные органы, которые приняли решение о возбуждении в отношении директора ООО «Уралтехника-Строй» Евгения Швецова уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Кроме этого, возбуждено ещё уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).