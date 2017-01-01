Пермь является вторым городом-миллионником по динамике роста цен в новостройках

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По итогам третьего квартала 2019 года, цена 1 кв. м на новостройки в Перми выросла на 4,8%. Это второй показатель по темпам роста среди городов-милионников, выше только в Новосибирске — на 6,8%. Равный с Пермью рост показал Санкт-Петербург. Таковы данные портала о недвижимости domofond.ru.

Тем не менее по цене «квадрата» в новостройках Пермь не входит в число лидеров — 1 кв. м в Перми стоит 62,5 тыс. руб. Это ниже, чем в Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге.

Более того, выше, чем в Перми, цена «квадрата» зафиксирована и в ряде городов,с населением менее 1 млн жителей, например, в Хабаровске, Сургуте, Чите и Иркутске.

Цена в Перми далека от средней цены по России, которая составляет 72,8 тыс. руб. (правда, в основном за счёт Москвы и области).