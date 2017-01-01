«Молот-Прикамье» минимально проиграл тверскому «Динамо» и занимает 22-е место



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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в домашнем матче минимально (0:1) уступил тверскому «Динамо» и опустился на 22-е место чемпионата ВХЛ (всего в лиге 34 команды).

После девяти матчей у пермяков три победы и восемь набранных очков.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Сейчас можно хоть на что ссылаться. И на то, что мы четыре дня назад на другом конце света играли — в Красноярске; и на календарь, который не совсем одинаков. Но это всё оправдания. А оправдания — удел слабых. Мы же проиграли, потому что не забиваем. Моментов создали достаточно, чтобы решить исход матча.

Следующий матч пермяки проведут сегодня, 30 сентября, дома с лидером чемпионата — «СКА-Невой». Начало — в 19:30.

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