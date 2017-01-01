За несвоевременную оплату по госконтракту оштрафованы чиновники

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Прокуратура Ленинского района Перми выявила несвоевременную оплату по государственным и муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорных органов, в 2019 году государственное казённое учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» задолжало семи хозяйствующим субъектам более 70 млн руб. за поставку медицинского оборудования в рамках госконтракта.

Дорогостоящее оборудование — ультразвуковые аппараты, приспособления для реабилитации, аппараты для искусственной вентиляции лёгких, оборудование для рентгенографии — получили более двадцати учреждений Прикамья.

После вмешательства прокуратуры казённое учреждение погасило задолженность. Также УФАС по Пермскому краю признало «Финансово-хозяйственное управление» виновным в нарушении срока и порядка оплаты товаров. Управление было оштрафовано на 30 тыс. руб.