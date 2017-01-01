Финансирование транспортной отрасли Перми вырастет минимум на 1 млрд руб.

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Траты на транспортную отрасль Перми с 2020 года составят, ориентировочно, по 6,598 млрд руб. ежегодно. Такие данные со ссылкой на департамент дорог и транспорта 18 сентября озвучены на заседании комитета по городскому хозяйству при Пермской городской думе.

Согласно отчёту, в 2018 году расходы на общественный транспорт составили 5 млрд 589 млн руб., то есть рост трат ежегодно увеличится, ориентировочно, на 1 млрд 9 млн руб.



Как отметил депутат Александр Филиппов, согласно данным, предоставленным департаментом, по 1,2 млрд руб. из прогнозируемых трат будет направлено на обновление подвижного состава.

«Получается, что сейчас отрасль финансируется лучше, чем планируется», — заметил Филиппов.

При этом в 1,2 млрд руб. обойдётся оптимизация маршрутной сети.



Отметим, судя по данным за 2018 год, что основной объём финансирования составляет плата пассажиров за проезд, которая осталась у перевозчиков, — 4,8 млрд руб. 747 млн руб. составили субсидии перевозчикам.

Общий объём пассажиропотока, по итогам прошлого года, составил 242,1 млн чел.