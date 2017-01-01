От плана профосмотров несовершеннолетних отстают 10 районов Пермского края

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Сегодня, 18 сентября, на заседании краевого правительства губернатор Максим Решетников обратил внимание краевого министра здравоохранения Александры Мелиховой на отставание ряда территорий в профилактических осмотрах несовершеннолетних.

В Гайнском, Чердынском, Косинском, Кочёвском, Юрлинском, Кудымкарском, Юсьвинском, Сивинском, Еловском и Октябрьском районах осмотрами охвачено менее 80% детей, включённых в планы профосмотров несовершеннолетних на восемь месяцев текущего года.

Министр здравоохранения Пермского края Александра Мелехова обещала наверстать отставание от плана в ближайшее время. По её словам, составляется график выезда специалистов в учреждения образования, где будет организовано проведение профосмотров.

По данным краевого минздрава, в этом году профосмотрами охвачено 338 тыс. несовершеннолетних, что составляет 65% от годового плана. 20,7% болезней, выявленных у детей, составили болезни костно-мышечной системы, 15,8% — болезни глаза и придаточного аппарата, 14,8% — болезни пищеварительного тракта, 9,3% — болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.