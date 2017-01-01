«Парма» проиграла в финале Кубка Раймундаса Саргунаса

Твитнуть Поделиться Поделиться

БК «Парма» не сумела переиграть саратовский «Автодор» в финале Кубка Раймундаса Саргунаса. Пермяки уступили со счётом 74:89.

Матч начался в равной борьбе, первая четверть закончилась вничью — 21:21. Во втором игровом отрезке пермяки были чуть точнее, закончив первую половину со счётом 43:39.

В третьей десятиминутке «Автодор» резко прибавил, добился двузначного перевеса и в итоге выиграл 89:74, завоевав Кубок Саргунаса.

Самые результативные игроки в составе «Пармы»:

Эйгирдас Жукаускас — 17 очков, 4 подбора, 3 передачи;

Арнетт Моултри — 11 очков, 7 подборов, 3 передачи;

Николай Жмако — 11 очков, 3 подбора.