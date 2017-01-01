В пермских музеях стартует проект «Коллекционируй музеи»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пермская государственная художественная галерея

24 сентября стартует проект «Коллекционируй музеи» для детей с особенностями ментального развития. Он объединил семь крупнейших музеев Перми, сообщают в Пермской художественной галерее.

Проект объединил крупнейшие музеи для того, чтобы вместе вовлечь семьи, воспитывающие детей с особенностями ментального развития, в музейную жизнь города. Для знакомства со своими экспозициями музеи-участники разработали путеводитель, который поможет родителям или сопровождающим ответить на самые распространённые детские вопросы в музее: «Что это за предмет? Почему он здесь?».

В основе каждого путеводителя — короткий рассказ о музее с поясняющими яркими рисунками и творческие задания, в которых используется какой-либо предмет, обладающий определёнными свойствами, признаками и вызывающий прямые ассоциации с музейными экспонатами разных типов.

Например, в художественном музее это может быть фрагмент холста, который ассоциируется с несколькими понятиями: картина, краски, художник, кисть. В Музее пермских древностей можно увидеть и подержать в руках раковину, которая вызывает ассоциации с различными окаменелостями.

Эти предметы ребята-участники получат в качестве небольших сувениров, которые после прохождения всего музейного путешествия можно собрать в собственную «музейную» коллекцию.

Участниками проекта стали:

Пермская художественная галерея

Детский музейный центр

Музей Пермских древностей

Музей современного искусства PERMM

Исторический парк «Россия — моя история»

Музей археологии и этнографии Пермского Предуралья

Музей истории Пермского университета

Чтобы музейное путешествие было приятным, лёгким и комфортным, был разработан буклет для родителей детей с особенностями ментального развития. В буклете авторы напоминают о значимости посещения музеев, а также дают советы о том, как правильно организовать и провести с ребёнком время в музее.

Проект будет реализовываться по 1 ноября. Отметим, что Музей современного искусства PERMM присоединится к проекту с 17 октября, в связи со сменой экспозиции.

Твитнуть Поделиться Поделиться