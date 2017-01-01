Съезд «Единой России» будет посвящён старту избирательной кампании в Госдуму в 2021 году

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Предстоящий съезд «Единой России» будет посвящён подготовке к избирательной кампании в Государственную думу в 2021 году и оценке результатов прошедших выборов. На съезде также предстоит обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии со ссылкой на секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

«Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года, хотел бы отметить, что мы планируем проводить съезд, который будет исключительно электоральным. Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года», — сказал он на заседании Президиума Генсовета партии .

Турчак подчеркнул, что в 2020 году «Единую Россию» ожидает не менее напряжённая работа, чем в текущем электоральном цикле.

«В следующем году нам предстоят 74 кампании в 48 регионах. Понятно, что регионы разные и сравнивать с прошедшими выборами не совсем корректно, но по их охвату и количеству замещаемых мандатов она будет не менее напряжённой. Будут избираться 14 губернаторов, 11 заксобраний, 24 городские думы, 24 массовые кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления и пока одни довыборы в Государственную думу. Времени на раскачку нет. Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, — не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты», — заключил он.

По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 000 мандатов. В том числе — 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 — глав регионов; 13 — депутатов региональных законодательных собраний; 22 — депутатов гордум; 83 — по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях, и ещё 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учёта выборов в столицах регионов) было назначено 6275 выборов в органы местного самоуправления.