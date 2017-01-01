«Звезда» уступила лидеру и осталась на 11-м месте в чемпионате

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермский футбольный клуб «Звезда» в рамках девятого тура ОЛИМП-первенства ПФЛ в гостях проиграл «КамАЗу» из Набережных Челнов со счётом 0:1. Единственный гол на 24-й минуте матча забил Давид Караев.

Это поражение стало шестым в нынешнем сезоне, и «Звезда» по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в зоне «Урал-Поволжье» с шестью набранными очками (одна победа, три ничьи и пять поражений). От занимающей 10-е место «Лады-Тольятти» пермяков отделяют три очка.



Ближайший матч «Звезда» проведёт дома в воскресенье, 15 сентября, на стадионе «Звезда». Начало — в 17 часов.

Твитнуть Поделиться Поделиться