Группу мошенников с фальшивыми банковскими гарантиями осудили на длительные сроки

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Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело отношении 17 членов преступного общества и его организатора. Злоумышленники изготавливали поддельные банковские гарантии для компаний, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Члены преступной компании с июля 2012 года по ноябрь 2013-го изготавливали и продавали поддельные банковские гарантии. Также организатор преступной группировки и двое её участников вымогали деньги у бывшего сотрудника офиса. От их действий пострадали более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Суд приговорил организатора к 14 годам колонии строгого режима, шесть соучастников получили от 6 до 8 лет в колонии общего режима, остальные 11 участников отделались условными сроками от 2 до 4 лет.

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