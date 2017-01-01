«Парма» проиграла третий подряд контрольный матч

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» продолжает предсезонные сборы в Литве и в третьем контрольном поединке вновь уступил, на этот раз — украинскому «Днепру» — 72:76.

Лучшими у «Пармы» стали: Арнетт Моултри (17 очков, 10 подборов); Марекс Мейерис (12 очков, 3 передачи), Адас Юшкявичюс (10 очков, 5 передач, 6 подборов), Артём Забелин (10 очков, 5 подборов), Александр Платунов (7 передач и 4 подбора).

Сегодня «Парма» сыграет с саратовским «Автодором». 12 сентября запланирован матч с литовским «Шяуляем».



16—17 сентября в Паневежисе состоится международный турнир, в котором «Парма» сыграет сначала с латвийским «Огре», а затем либо с тем же «Автодором», либо с «Литкабелисом».