В Прикамье сельские старосты будут работать на безвозмездной основе Однако им будут компенсировать транспортные и другие расходы

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Фото: Игорь Катаев

Вчера, 5 сентября, члены рабочей группы подготовили ко второму чтению проект закона «О старостах сельских населённых пунктов Пермского края».

В изначальной версии законопроекта говорится, что староста осуществляет свои полномочия на безвозмездной основе. Однако ГПУ Заксобрания предложило дополнить абзац проекта закона словами «если уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования не предусмотрено иное».

Консультант сектора правовой экспертизы по вопросам государственной политики и местного самоуправления Государственно-правового управления Никита Головин пояснил, что данное предложение обусловлено несовершенством ФЗ-121. «В части 7 статьи 27.1 прямо про воздмездность или безвозмездность работы старост не говорится вообще ничего, но при этом указывается, что гарантии деятельности и иные вопросы, статус которых в данной статье не урегулирован, могут устанавливаться уставом муниципального образования. Формально, вопросы о воздмездности и безвозмездности работы старост как раз подпадают под категорию «иные вопросы». Также отмечу, что мнение ГПУ носит лишь рекомендательный характер и не претендует ни на какую истинность», — добавил эксперт.



Заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела Совета муниципальных образований Олег Харин сообщил, что когда совет разрабатывал законопроект, то они сразу предусматривали, что старосты не будут получать заработную плату. «Фактически же в поправке ГПУ предлагается оплата трудовой деятельности, что запрещено статьёй 27.1. Считаем что институт старост — это форма непосредственного участия граждан в местном самоуправлении, такая же как ТОСы, где фактической оплаты деятельности не ведётся. То есть если гражданин хочет, чтобы его территория развивалась, он может в этом участвовать в соответствии с действующим законодательством и может принимать участие даже в работе представительных органов, если вопрос будет касаться территории населённого пункта, в котором он проживает и где его избрали старостой. В связи с этим считаем, что староста сельского населённого пункта должен осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе», — подчеркнул он.



Директор правового департамента администрации губернатора Дмитрий Носов поддержал позицию Совета муниципальных образований. «Часть 3 статьи 27.1 четко говорит, что староста не является лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, а также не может состоять ни в каких трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Исходя из этого, можно сказать, что даже если в Уставе будет указано на возможность за осуществление каких-то трудовых функций непосредственно старостами, то будет прямое нарушение части 3 статьи 27.1., что в принципе не допустимо. Мы считаем, что возможность выплаты из бюджета муниципального образования денежных средств, связанных с осуществлением функций старосты как трудовой функции, отсутствует. Поэтому мы будем выступать против данной поправки», — пояснил чиновник.

Депутат Валерий Трапезников с этой позицией не согласился и подчеркнул, что без поощрения общественники, которые должны стать связующим звеном между жителями и органами местного самоуправления, могут просто отказаться от этой работы. «Представьте, что в сельском поселении, где были депутаты, глава сельского поселения, вдруг всё исчезает. Я понимаю, что из районов будут приезжать консультанты и т. д., но народ в деревне привык к кому-то ходить. И представьте, что старостой выбрали не пенсионера, а человека, который работает. Когда он должен выполнять функции старосты? То есть днём староста работает трактористом, а потом придёт с работы и будет ночью принимать народ? А если выбирать только пенсионера, то это ущемление прав других граждан. К тому же даже проехать из села в Верещагино стоит больших денег. Если он пенсионер и получает маленькую пенсию, то он просто откажется от должности старосты. У него желание есть, но нет возможности. Может, нам пролоббировать изменения в законе через семь депутатов Госдумы, обратиться к губернатору?» — предложил депутат.



Дмитрий Носов пояснил, что у них и так статьёй 5 проекта закона предусмотрена компенсация, в случае если старосты понесут расходы из своего личного кармана для того, чтобы сделать лучше муниципальное образование.

Первый заместитель министра территориального развития Пермского края, начальник управления развития и поддержки местного самоуправления Светлана Усачёва отметила, что правительство прекрасно понимает, что любой труд должен иметь какое-то вознаграждение. «Но это всё-таки федеральный закон, а у старост нет той ответственности, которая есть у главы и муниципальных служащих. Это общественники, которые постоянно на связи с населением. Они должны помогать населению решать все проблемы, которые происходят в территории, и находить какие-то площадки для разговора с органами власти. Мы прекрасно понимаем, что даже в Законодательном собрании не все депутаты работают на постоянной основе. Поэтому когда законодатель делал этот закон, он подразумевал, что институт старост — это общественная структура, которая будет не подменять власть на местах, а дополнять её на общественных началах. Мы понимаем, что этих активистов надо поддерживать. Но давайте их поддерживать, компенсируя им некие расходы: чтобы у него было помещение для приёма граждан, чтобы была связь и была возможность выехать в районных центр или окружной центр для того, чтобы решить какие-то вопросы», — добавила она.

Светлана Усачёва также отметила, что вопрос оплаты допускается, но надо найти некие механизмы, а не сразу вкладывать в закон, что это должно быть предусмотрено уставом. «У нас просто все территории сразу будут искать какие-то свои инструменты, выдумывать что-то, что приведёт к нарушению Бюджетного кодекса, федерального и краевого законов и созданию нехорошего прецедента в таком хорошем начинании, как старосты. Для того чтобы это прописать в региональном законе, я думаю, нужно начала провести какой-то круглый стол и найти механизмы, каким образом можно предложить старостам некое вознаграждение за активную жизненную позицию в решении вопросов. Мы сначала сами должны найти механизмы, чтобы было единообразие, и всё — в рамках законодательства», — заявила чиновница.

По словам Светланы Усачёвой, в Пермском крае институт старост уже есть — где-то люди работают на возмездной основе, где-то на безвозмездной. «Сейчас старосты обретают официальный статус. Компенсации краевым законом предусмотрены, поэтому муниципалитеты, исполняя этот закон, тоже будут должны предусмотреть эти средства в своём бюджете на возмещение старостам понесённых расходов. Возможно, в этом мы муниципалитетам поможем и предложим какой-то модельный нормативно-правовой акт, чтобы каждый муниципалитеты ничего не выдумывал», — пояснила она.

В итоге за принятие поправки, предложенной ГПУ, проголосовал только один член комитета, против — двое, и двое воздержались, и поправку не приняли. Также депутаты поручили провести до Нового года круглый стол по этой теме, а правительству края выработать механизмы по выплате компенсации старостам.

Напомним, региональный законопроект о старостах был внесён в Законодательное собрание Советом муниципальных образований в июне этого года и принят в первом чтении в августе. Актуальность такого законопроекта, по мнению авторов — Совета муниципальных образований, — связана с укрупнением муниципалитетов и необходимостью настройки прямого диалога между населением и властью.

Предполагается, что системная и организованная работа старост позволит повысить уровень общественного взаимодействия в реализации местных решений и инициатив. Староста сельского пункта будет назначаться представительным органом муниципального образования по представлению схода граждан сельского населённого пункта. Планируется, что во втором чтении законопроект рассмотрят на сентябрьском пленарном заседании