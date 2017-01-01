В «Единой России» предложили унифицировать и сократить формы отчётности для учителей

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В «Единой России» предложили Министерству просвещения России унифицировать и сократить формы отчётности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Такое предложение было включено в резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки партии «Благополучие человека» на тему «Антибюрократическая учительская инициатива», сообщают в пресс-службе исполкома «Единой России» в Прикамье.

«Подавляющее большинство учителей отмечают одной из главных проблем в своей работе составление различных отчётов, анкет и других документов. Это бесконечная бумажная волокита, под гнётом которой оказались наши учителя. Именно поэтому «Единая Россия» решила организовать дискуссионную площадку «Благополучие человека» и обсудить эту серьёзнейшую проблему», — сказал заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Участники дискуссии предложили утвердить единый для всей страны исчерпывающий перечень обязательных отчётных документов для педагогов, в который должны войти учёт успеваемости обучающихся (ведение электронного дневника и электронного журнала), поурочный план (технологическая карта урока) и учебная программа (календарно-тематический план занятий). Помимо этого, ведомству предлагается минимизировать количество отчётов и их формы.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алёна Аршинова пояснила, что, согласно данным статистики Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% рабочего времени на заполнение отчётности. В то же время, по её словам, у директора школы на прямые обязанности (управлять образовательной организацией) остаётся только 13% времени.

«В «Единой России» уверены, что учитель должен заниматься только педагогической работой, своим прямым делом и своим призванием — обучением детей. Для бюрократии у нас есть учредители: муниципальные органы власти, которые призваны обеспечивать этот процесс. Я уверена, что путём законодательной работы, в том числе депутатов фракции «Единой России», проблема загруженности учителей «бумажной» работой будет решена», — заключила она, подчеркнув, что партия «будет принимать решение на основе мнения учителей».

Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». В Прикамье дискуссия состоялась 20 августа в пермском Доме учителя с участием школьных учителей и методистов, педагогов дошкольного и дополнительного образования, представителей ассоциации молодых учителей, профсоюза, краевого министерства образования и городского департамента образования, депутатского корпуса, актива партпроекта «Новая школа», общественников.

Наибольшее количество предлагаемых мер касалось повышения эффективности электронного документооборота; унификации форм отчётности; уменьшения объёма данных, заносимых в электронный журнал; наполнения сайтов образовательных организаций актуальной информацией; пересмотра аттестационных процедур для учителей и ряда других вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам региональных дискуссий в Центральный исполком партии поступило более 5 тыс. предложений по уменьшению «бумажной» нагрузки на преподавателей.

Участники дискуссии также предложили утвердить единый для всей страны исчерпывающий перечень обязательных отчётных документов для педагогов.