Афиша. Пермь. Избранное

Каждое событие предстоящей недели можно назвать главным. В Перми пройдут фестиваль для молодёжи «Место силы Пермь» и молодёжный форум «Пермский период». Спортсменов и болельщиков ждут на Пермском международном марафоне, а меломанов — на «Кавер-марафоне». На набережной пермяки отметят «День рождения реки», а в филармонии выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Ещё два фестиваля пройдут в Хохловке: фестиваль уральской росписи «Расписная суббота» и «Хохловская осень». Вишенкой на этом торте станет выход в прокат фильма «Щегол», основанного на одноимённом романе Донны Тартт, за который она получила Пулитцеровскую премию.

Фестиваль для молодежи «Место силы Пермь» (0+) объединит 11 разноплановых площадок для молодых людей. На площадке «Театр. Пермь» будут представлены молодые театральные проекты. В рамках работы направления «Медиа. Пермь» молодые пермяки поделятся своим мнением на темы: «Почему стоит остаться жить в Перми», «Взгляд на современную Пермь», «Мысли, мечты и стремления сделать Пермь будущего». «Выставка. Пермь» станет поводом погрузиться в мир искусства и новых технологий. Это будет не привычный выставочный зал с картинами и арт-объектами, а новый способ демонстрировать искусство и стать частью перформанса. «Мода. Пермь» будет местом знакомства с уже именитыми молодыми дизайнерами и возможностью примерить стиль «по-пермски». На площадке «Молодёжная. Пермь» молодые люди расскажут о том, где найти возможность сделать каждый день своей жизни ярким. На площадке «Интеллект. Пермь» для интеллектуалов и любителей умного досуга развернутся мозговые баталии и нескучные настольные игры. На площадке Do it yourself можно будет изготовить себе сувенир на память и взять частичку «Места силы» с собой. «Спорт. Пермь» станет площадкой демонстрации спортивных достижений. «Танец. Пермь» готовит чемпионат по современным уличным направлениям танца — King Of The Street 2019. Диджей определяет стиль музыки, которая будет звучать во время раунда, а победителя выбирают зрители. «Еда. Пермь» представит новые блюда от пермских рестораторов. «Музыка. Пермь» станет местом сбора любителей современной авторской музыки.

Завод Шпагина, 7 сентября, с 12:00

Основная тема Молодёжного форума «Пермский период» (0+) в этом году звучит как «Нужные люди» и отражает активное участие молодёжи в развитии региона. В качестве спикеров на осенней сессии выступят представители молодёжных организаций, а также руководители исполнительных органов государственной власти в сфере молодёжной политики Пермского края и других регионов России. Для гостей пройдут лекции и дискуссии, на которых они смогут узнать, какие глобальные вызовы стоят перед современным человечеством и какие существуют пути их решения. Кроме того, в рамках форума на Заводе Шпагина пройдёт специальная практик-сессия, на которой участники смогут обсудить и решить актуальные задачи в сфере молодёжной политики.

Завод Шпагина, 7 сентября, с 12:00

Ярким культурным и, конечно же, спортивным событием недели станет Пермский международный марафон — 2019 (0+). В этом году испытать свои силы в беге смогут 10 тысяч человек. Участников и зрителей ждет много нового. Так, например, к привычным дистанциям — 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров.

Площадь перед Театром-Театром, 7, 8 сентября

«Кавер-марафон» (6+) откроют музыкальные гости многих крупных и значимых пермских событий: группа El-Capitan — пятеро харизматичных молодых людей — исполнят кавер-версии хороших песен в своём неповторимом стиле. В 19:00 на сцену выйдет группа We Are Police из Екатеринбурга. Известные далеко за пределами своего города артисты, победители престижных конкурсов и премий порадуют гостей фестиваля стильным, современным и необычным выступлением. В 20:00 сыграет казанский ВИА «Волга-Волга». Дудки, гармонь, гитары, барабаны, яркие костюмы и пляски — в этом заключается фирменный стиль коллектива «ска-фолк-рок-бардак». За плечами музыкантов восемь авторских и пять кавер-альбомов, их музыка звучит на фестивалях «Нашествие», «Доброфест», на волнах радио «Шансон» и «Нашего радио», в фильме «Война» Алексея Балабанова, в сериале «Дальнобойщики 2». Завершает музыкальный фестиваль выступление хедлайнера — группы «Фрукты» из Санкт-Петербурга в 21:00. Бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, мастера кавер-версий играли с Ленни Кравицем, Уиллом Смитом, Seal, Наталией Орейро, Black, Боссоном, Крейгом Дэвидом, Рудольфом Шенкером и Клаусом Майне из Scorpions, Эросом Рамазотти и многими другими знаменитыми исполнителями. Между выступлениями групп зрителей ожидает интерактивная программа от ведущего.

Площадь перед Театром-Театром, 6 сентября, 18:00

Окунуться в «музыкальную Каму» и ощутить себя частью племени «Людей реки» можно будет в рамах фестиваля «День рождения реки» (0+) в амфитеатре на набережной Камы. «Люди реки» — это участники фестиваля KAMWA разных лет, знакомые с особенностями местных жителей и пермского ландшафта. Среди них — Buda Love из Екатеринбурга, VEiiLa и Алексей Zубкерман из Санкт-Петербурга, Андрей Виноградов и «Треугольный сон» из Москвы, «Рага Кама» с участием Александра Желнина и Дмитрия Кобелева, Delta Omega, Ritmofonic и Live set Mythology от Эдуарда Андриянова из Перми. Главным событием программы станет сет от YarGa sound system — самобытного проекта из Петрозаводска, который привезет в Пермь не только песни русского севера, уложенные в современный электронный звук, но и уникальный инструмент ЛодкАструн — в буквальном смысле лодка, снаряжённая струнами.

Набережная, 8 сентября, с 13:00

Первый в новом сезоне симфонический концерт (6 +) даёт обновлённый оркестр Пермского театра оперы и балета. Артём Абашев впервые встанет за пульт в качестве главного дирижёра Пермского театра оперы и балета. В программе: Серенада для струнного оркестра Антонина Дворжака и Симфония № 3, «Польская» Петра Ильича Чайковского.

Пермский театр оперы и балета, 6 сентября, 19:00

Всероссийский юношеский симфонический оркестр

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра (6+) в рамках большого тура по России. За дирижёрским пультом — Юрий Башмет. В программе: Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича, знаменитая «Кол Нидрей» Макса Бруха в переложении для альта с оркестром, солист — маэстро Башмет, а также пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу оркестра, — «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова.

Большой зал филармонии, 13 сентября, 19:00

В Хохловке пройдёт фестиваль уральской росписи «Расписная суббота» (0+), который объединит мастеров, искусствоведов, этнографов, фольклористов, людей, увлечённых декоративно-прикладным творчеством. В программе фестиваля: конкурс профессионального мастерства по народной росписи, лекции и уроки от мастеров и исследователей народного искусства, программа для молодожёнов, свадебжан и супружеских пар о свадебных традициях Прикамья, сказки от «Комнаты сказок» ПДНТ «Губерния», интеллектуальные и народные подвижные игры, выставки из музеев Пермского края, программа клуба иппотерапии, концерт-променад по музею «Хохловка», музыка и песни.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 7 сентября, с 12:00

«Хохловская осень»

«Хохловская осень» (0+) объединит несколько праздников народного календаря периода, который в народе принято называть «бабье лето». Успенье Богородицы, Ореховый Спас, Фрол и Лавр — лошадники, Агафон-огуменник, Наталья-овсяница — каждый из этих праздников со своими дарами и обычаями будет ждать гостей «Хохловки» в памятниках музейного комплекса. Организаторы праздника предложат посетителям жать серпом овёс, изучать женские ремесла, кормить лошадок, слушать древние попевки, петь частушки, плясать ильинскую «метёлку». Фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка» и фольклорный проект «Река» (Пермь) исполнят протяжные женские песни из архивных записей 1980-х годов, студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» (Пермь) и ансамбль «Семейка» (Усть-Качка) специально к началу учебного года представят премьеру «Сказочки про церковно-славянскую азбуку и семь знаменных попевок».

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 8 сентября, с 12:00

Выставка «Денисов-Уральский и его последователи: камнерезное и ювелирное искусство Урала XIX- XXI веков» (0+) посвящена 155-летию со дня рождения мастера. В основе выставки — произведения Алексея Денисова-Уральского из собрания Пермской художественной галереи и работы современных мастеров Камнерезного дома Алексея Антонова (Екатеринбург). Впервые галерея выставляет в своих залах все сохранившиеся скульптуры знаменитой серии «Аллегорические фигуры воюющих держав» Денисова-Уральского, выполненные в сложной технике «объемной мозаики» и отображающие реакцию автора на события Первой мировой войны. Несохранившиеся композиции представлены архивными фотографиями из Центрального государственного архива кинофотодокументов (Санкт-Петербург). Впервые спустя более 100 лет после выставки Денисова-Уральского в Петрограде (1916) в первоначальном виде экспонируется и одно из главных произведений этой серии «Апофеоз войны (Ангел мира)». В третьем разделе выставки зрители увидят произведения камнерезно-ювелирной пластики Камнерезного дома Алексея Антонова — продолжателя дела Карла Фаберже и Алексея Денисова-Уральского.

Пермская художественная галерея, до 6 октября

Выставка-инсталляция «Я видел это» (6 +) приурочена к открытию театрального сезона. В пространство выставки включено 300 театральных программок из частных коллекций, а также работы пермских художников Натальи Степановой, Михаила Павлюкевича, Инны Роговой и Константина Николаева.

Галерея «Уникум», до конца октября

В прокат выходит, пожалуй, одна из самых интересных премьер месяца — «Щегол» (16+). В основу фильма лёг одноименный роман американской писательницы Донны Тартт, опубликованный в 2013 году. За свою работу она удостоилась множества наград, в том числе Пулитцеровской премии в 2014 году. В фильме рассказывается история юного Теодора Деккера, чья мать погибла во время теракта в Метрополитен-музее. Там же во время паники и творящегося вокруг хаоса незнакомый умирающий старик вручает мальчику картину кисти Корнеля Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

