Проведены обыски, связанные с хищениями при строительстве пермского зоопарка

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Вчера, 4 сентября, сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю провели обыски в Управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе АО «РЖДСтрой». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Аналогичные мероприятия, пишет издание, прошли по местам жительства директора управления Дмитрия Левинского и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Игоря Козырева. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным «Коммерсанта», расследование касается хищения в 2018 году около 130 млн руб., выделенных на разработку проектно-сметной документации зоопарка. В минстрое края сообщили, что готовы оказывать содействие следствию.