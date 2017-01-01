«Парма» проиграла второй предсезонный матч

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермский баскетбольный клуб «Парма» на сборах в Литве 3 сентября проиграл второй контрольный матч — местный «Нептунас» оказался сильнее и победил со счётом 84:77.

Самыми результативными у пермяков стали Максим Григорьев (20 очков, 1 подбор, 3 результативные передачи), Тони Карр (18 очков, 6 подборов, 5 результативных передач) и Арнетт Моултри (13 очков, 8 подборов).



7 и 8 сентября в Клайпеде «Парма» примет участие в Кубке Владаса Гарастаса. Первым соперником станет украинский «Днепр». Вторым соперником — либо саратовский «Автодор», либо «Нептунас».



12 сентября проведёт игру с литовским «Шяуляем».



С 16 по 17 сентября в Паневежисе состоится международный турнир, в котором «Парма» сыграет сначала с латвийским «Огре», а затем либо с тем же «Автодором», либо с «Литкабелисом».