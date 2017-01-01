Антимонопольщики планируют оштрафовать банк за нарушение Закона о рекламе

Твитнуть Поделиться Поделиться

УФАС по Пермскому краю выявило признаки нарушений Закона о рекламе в действиях АО «Киви Банк», филиалом которого является Рокетбанк. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФАС.

В августе 2019 года на электронную почту пермяка пришло письмо с рекламой дебетовых карт от Рокетбанка, в которой указывались условия обслуживания и сообщалось об услуге. Также письмо содержало сведения, куда следует обращаться для получения карты. При этом сам пермяк утверждает, что не давал согласие на получение рекламной рассылки.

Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Если в ходе рассмотрения дела нарушение будет доказано, акционерному обществу грозит штраф, должностные лица также будут привлечены к ответственности.

Марина Кудрявцева, заместитель руководителя Пермского УФАС России:

— Согласно действующему законодательству, данное сообщение является рекламой. Примечательно, что владелец данного электронного почтового ящика не давал согласия на получение рассылки, следовательно, банк не имел права направлять ему рекламу.