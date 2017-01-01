Краевой минфин намерен занять 6 млрд руб. на 100 дней

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Краевой минфин объявил три аукциона на предоставление бюджету Пермского края трёх возобновляемых кредитных линий, каждая с лимитом задолженности 2 млрд руб. В общей сложности предполагается воспользоваться 6 млрд руб. сроком не более чем 100 дней. Потребность в средствах заявлена в период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контрактов по трём аукционам составляет 135,3 млн руб. При этом ставка составит 8,25%, что соответствует требованию федерального Минфина, по ключевой ставке Центрального Банка РФ +1%.

Аукционы планируется провести 17 сентября 2019 года. Заявки на них принимаются до 13 сентября, а победитель станет известен 20 сентября.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минфина, там рассматривают открытие кредитных линий как «потенциальную возможность привлечения денежных средств в случае необходимости». На сегодняшний момент для региона открыто 8 кредитных линий на 16 млрд руб. со сроками окончания в октябре — ноябре 2019 года. При этом долг по ним отсутствует.

В краевом минфине также пояснили, что у Пермского края на сегодняшний момент отсутствует долг перед коммерческими банками.

По уровню наименьшей долговой нагрузки Пермский край в течение нескольких лет занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов РФ. По итогам РИА Рейтинга за первое полугодие 2019 года вошёл в десятку лидеров. Доля отношения госдолга Пермского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета за 12 месяцев (с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года) составляет 7,1%. При этом 100% долга Пермского края составляют бюджетные кредиты.