Достроить крематорий на Восточном кладбище могут за счёт бюджета Перми

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Сегодня, 27 августа, на пленарном заседании гордумы мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил о готовности достроить крематорий за счёт бюджетных средств.

«Если до конца года не находим концессионера, то будем предлагать включаться городу»,— пояснил градоначальник.

Напомним, что городские власти пытаются построить крематорий на Восточном кладбище почти десять лет. В 2013 году первую очередь крематория начало строить пермское ООО «Вектор», однако строительство не было завершено. В марте 2018 года департамент имущественных отношений администрации Перми объявил открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству крематория на Восточном кладбище. Согласно документации, инвестору необходимо завершить начатое в 2013 году строительство и ввести в эксплуатацию объекты комплекса крематория.

Изначально итоги собирались подвести в сентябре, однако срок несколько раз переносился. В сентябре 2018 года из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов городская администрация изменила условия соглашения с концессионером. Объём вложений в объект снизился с 338 млн до 199 млн руб., а цена аренды земли для «стены плача» уменьшилась с 4% от кадастровой стоимости до 0,3%. Кроме того, в три раза сократилась вместимость «стен плача» — с 15 тыс. до 3 тыс. ячеек.

На 27,2 млн руб. меньше потратят на благоустройство территории, при этом площадь проездов и тротуаров, количество урн и скамеек остались прежними.

Благодаря этим изменениям концессионера наконец-то удалось найти. Им оказалось пермское ООО «Торговый Дом «Пушкарский». Договор с концессионером планировалось заключить на 49 лет. Инвестор должен был завершить начатое в 2013 году строительство крематория и в течение трёх лет с даты подписания соглашения ввести объекты в эксплуатацию. Но в середине августа стало известно, что ООО «Торговый дом «Пушкарский» не смогло предоставить банковскую гарантию в размере 10% от объёма инвестиций. В результате администрация приняла решение объявить конкурс повторно.