В Перми на два дня изменится движение трамваем №6 и №8

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С 00:00 часов 24 августа изменилось движение трамвайных маршрутов №6 и №8.

Фото: Константин Долгановский

Так, маршрут № 6 «ОАО «Велта» — Разгуляй» будет следовать в объезд по ул. Петропавловской, ул. Борчанинова, ул. Пушкина, ул. Куйбышева и ул. Белинского, далее — по маршруту следования. Маршрут № 8 «АО «Инкар» — микрорайон Висим» будет следовать в объезд по ул. Петропавловской, ул. Борчанинова, ул. Пушкина и ул. Куйбышева, далее — по маршруту следования.

Изменение связано с проведением ремонта на водопроводе ул. Максима Горького на участке от ул. Ленина до ул. Пермской. Аварийно-восстановительные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье». Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай. Ориентировочно аварийно-восстановительные работы продлятся до 18:00 25 августа.