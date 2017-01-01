Инвестиции в Пермском крае за первые полгода 2019 года выросли почти на 7%

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За первое полугодие 2019 года 103 млрд руб инвестиций было направлено в основной капитал экономики и социальной сферы Пермского края. Это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

Видовая структура инвестиций говорит о том, что на прочие машины и оборудование приходится 37,4%, на сооружения — 21,5%, на нежилые здания — 13,9%, на транспортные средства — 8,9%, на объекты интеллектуальной собственности — 2,7%, на жилые здания и помещения — 2,2% и на прочие инвестиции 11,3%.