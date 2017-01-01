В выходные в Перми продолжатся дожди и начнётся похолодание

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Ближайшие выходные, 24 и 25 августа, в Перми ожадаются относительно прохладными с большой вероятностью осадков, особенно в воскресенье.

С ближайшего уик-энда начнётся общее похолодание, дневная температура не превысит +20°, а ночная может упасть до +10°. По данным Гидрометцентра, вероятность осадков в воскресенье составляет 83%. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в воскресенье возможны ливни.