В Прикамье средняя зарплата выросла на 8%

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В июне 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата составила в Пермском крае 40 613 руб. Это, по данным Пермьстата, на 8% больше, чем в июне 2018 года. Самый высокий рост зафиксирован в гостиничном бизнесе и общепите, здравоохранении и социальном обслуживании, госуправлении и военной безопасности, а также электроэнергетике, обеспечении населения газом, паром и кондиционировании воздухом.

За январь — июнь 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 37173,3 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6,4%, реальная заработная плата увеличилась на 1,9%.