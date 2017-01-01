В Пермском крае ситуация в сельском хозяйстве из-за дождей признана чрезвычайной

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Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Пермском крае признала ситуацию в сельхозотрасли региона чрезвычайной из-за постоянных дождей.

До этого режим ЧС действовал только для отдельных территорий. Как сообщили в пресс-службе минсельхоза, по причине переувлажнения почвы погибли 13,4 тыс. га сельхозкультур. На сегодняшний день заготовлено 60% кормов от плановых показателей.

Отметим, что режим ЧС освобождает отрасль от соблюдения плановых показателей.

По сообщениям синоптиков, высокая вероятность дождя в Прикамье продлится и всю следующую неделю. Более того, по информации МЧС, в некоторых районах края возможны сильные грозы с порывами ветра.