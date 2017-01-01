В «Парму» перешёл победитель Универсиады

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Максим Григорьев. Фото: БК «Нижний Новгород»

Соглашение с пермским баскетбольным клубом «Парма» на ближайший сезон заключил 29-летний российский защитник Максим Григорьев (рост 196 см, вес 90 кг).

Последние четыре сезона он провёл в БК «Нижний Новгород», правда, большую часть последнего сезона пропустил из-за травмы. Наибольших успехов достиг с краснодарским «Локомотивом», с которым стал серебряным (2015 год) и бронзовым призёром (2013 год) Единой лиги ВТБ, обладателем Еврокубка в 2013 году, серебряным призёром Кубка вызова в 2011 году.

На уровне национальной студенческой сборной Григорьев является победителем Универсиады в Казани в 2013 году.

Григорьев уже находится в расположении «Пармы» и успешно прошёл медосмотр.

Андрей Буторин, доктор БК «Парма»:

— На сегодняшний день Максим функционально готов к предполагаемым тренировкам и нагрузкам. Оба его коленных сустава, травмированных когда-то, также полностью готовы к работе. Общее состояние игрока оцениваю как удовлетворительное.