Прикамская усадьба стала третьей по ценнику в Приволжье

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Фото: ЦИАН

Специалисты портала о недвижимости ЦИАН провели исследование по самым дорогим усадьбам Приволжского федерального округа. Усадьба в п. Протасы Пермского района заняла третье место по ценнику — 90 млн руб.

Как отмечается в исследовании, усадьба находится на берегу искусственного пруда, на участке в 24 сотки расположен двухэтажный дом площадью 600 кв. м с сауной с купелью, спортзалом. На участке расположены дом для охраны, а также беседка с барбекю.

Дороже неё только усадьба в с. Ремешки Нижегородской области (110 млн руб.) и усадьба в с. Нармонка в Республике Татарстан (120 млн руб.).

Как отмечается в исследовании, для рейтинга были отобраны полностью построенные объекты с готовой отделкой, расположенные за пределами городской черты административных центров регионов.