Платунов решил остаться в «Парме» ещё на три года
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Защитник Александр Платунов, у которого закончился контракт с пермским баскетбольным клубом «Парма», принял решение подписать с клубом новое соглашение.
Как сообщили в «Парме», новый контракт с игроком рассчитан на три года.
Отметим, что 22-летний Платунов является воспитанником «Пармы». Из достижений: обладатель Кубка России сезона-2018/19. В этом году вызван на сборы национальной команды России.
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