Платунов решил остаться в «Парме» ещё на три года

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: БК Парма

Защитник Александр Платунов, у которого закончился контракт с пермским баскетбольным клубом «Парма», принял решение подписать с клубом новое соглашение.

Как сообщили в «Парме», новый контракт с игроком рассчитан на три года.

Отметим, что 22-летний Платунов является воспитанником «Пармы». Из достижений: обладатель Кубка России сезона-2018/19. В этом году вызван на сборы национальной команды России.