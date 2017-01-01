В Перми ожидаются относительно тёплые, но дождливые выходные

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Ближайшие выходные в Перми, 10 и 11 августа, ожидаются дождливыми, но относительно тёплыми.

Как сообщает Гидрометцентр России, в субботу вероятность дождя составляет 55%, дневная температура достигнет +22°. В воскресенье станет чуть холоднее — до +20°, но при этом вероятность дождя достигает 91%. Ночная температура составит от +11° до + 14°.

Следующая неделя также прогнозируется с большой вероятностью осадков.