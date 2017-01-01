В Прикамье за мандаты депутатов поборются более тысячи человек В крае завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах

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Самая высокая явка — в объединённых территориях

Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, всего комиссии зарегистрировали 1114 кандидатов. Больше всего кандидатов (821 человек) зарегистрировано от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Ещё семь человек прошли регистрацию на выборы от трёх непарламентских партий. Остальные 286 человек баллотируются в качестве самовыдвиженцев.

Мотивированные отказы в регистрации получил 131 кандидат. Причём 35 из них получили отказ, так как не сдали необходимые документы на регистрацию. Остальным отказали в регистрации из-за недостаточного числа достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата, неполноты либо недостоверности представленных сведений о кандидате, а также из-за судимости кандидата.

Больше всего кандидатов на выборы зарегистрировали в Чусовском и Добрянском городских округах (там на 25 мест в думе претендуют 85 и 73 кандидата соответственно) и в Пермском районе (там за 15 мандатов будут бороться 76 кандидатов).

Напомним, что этой осенью во многих муниципалитетах края пройдут муниципальные выборы, связанные с объединительными процессами. Так, 8 сентября выборы пройдут в 12 городских округах: Верещагинском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Суксунском, Чердынском, Чернушинском, Чусовском. В конце сентября будут выбраны думы объединившихся Александровска, Орды и Берёзовки, а в конце октября — Уинского муниципального округа и шести муниципальных округов Коми-Пермяцкого округа.