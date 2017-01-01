«Звезда» вылетела из Кубка России, проиграв «Камазу» в серии пенальти

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермский футбольный клуб «Звезда» закончил выступление в Кубке России, проиграв на стадии 1/64 финала «Камазу» из Набережных Челнов.

Основное время матча закончилось вничью — 2:2 (голы у «Звезды» на счету Ситникова и Тюкалова). Дополнительное время также не выявило победителя, поэтому всё решалось в серии пенальти, в которой удачливее оказались челнинцы.

Следующий матч «Звезда» проведёт 8 августа в гостях в рамках чемпионата ПФЛ. Соперником станет «Лада».

Твитнуть Поделиться Поделиться