В выходные в Перми часть автобусов изменит свои маршруты

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Фото: Виктор Михалев

На период выполнения работ по переустройству сетей газоснабжения на пересечении ул. Революции и Куйбышева будет изменено движение общественного транспорта.Изменения произойдут с утра 3 августа до 00:00 4 августа, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, автобусные маршруты №1 «Микрорайон Садовый» — «Станция Пермь II», №5 «Улица Мильчакова» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Голый Мыс», №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая Гора» и №59 «Микрорайон Юбилейный» — «Ипподром» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по ул. Пушкина и Комсомольскому проспекту, далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — без изменений.

Трамвайный маршрут №5 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Бахаревка» будет следовать в объезд по ул. Петропавловской, Куйбышева, Ленина, Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского и Куйбышева, далее — по маршруту следования.